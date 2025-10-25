Киев готовил теракты на Крымском мосту, железной дороге и других объектах. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — ответил он на вопрос ТАCC о том, что известно о новых провокациях Киева.

Мирошник добавил, что на этом фоне прошла целая серия задержаний, которую провели ФСБ и другие структуры, занимающиеся контртеррористической работой. Он также отметил, что под терроризмом понимает использование военных методов ради достижения политических целей, и подчеркнул, что такие планы фиксируются, однако о части из них пока нельзя говорить публично.