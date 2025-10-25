Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 09:29

Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту и потенциально опасных объектах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margo Ladygina

Киев готовил теракты на Крымском мосту, железной дороге и других объектах. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — ответил он на вопрос ТАCC о том, что известно о новых провокациях Киева.

Мирошник добавил, что на этом фоне прошла целая серия задержаний, которую провели ФСБ и другие структуры, занимающиеся контртеррористической работой. Он также отметил, что под терроризмом понимает использование военных методов ради достижения политических целей, и подчеркнул, что такие планы фиксируются, однако о части из них пока нельзя говорить публично.

ФСБ показала видео задержания радикала за подготовку теракта в Георгиевске
Напомним, за последние дни российские силовики несколько раз сорвали подготовку терактов и диверсий: в Ставропольском крае задержали местного жителя 2000 года рождения за подготовку взрыва в администрации Георгиевского округа. Также ФСБ сообщила о поимке россиянина 1999 года рождения по делу о госизмене — его подозревают в передаче Киеву сведений о военных объектах. А в Карелии пресечена деятельность россиянина 1980 года рождения, который содействовал украинским спецслужбам и готовил диверсии. В Барнауле УФСБ по Алтайскому краю схватило 41-летнего иностранца при попытке поджечь храм самодельными зажигательными средствами.

