В ЕС обсуждают лишение Словакии права голоса из-за закона о двух полах
Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициирования процедуры лишения Словакии права голоса в Европейском союзе. Об этом сообщает Vsquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Поводом для возможных санкций стало недавнее внесение поправок в словацкую конституцию, где официально признаётся существование только двух полов. Голландская сторона утверждает, что данная норма противоречит европейскому законодательству и правам ЛГБТ*- сообщества.
В случае реализации планов против Словакии может быть применена статья 7 Договора о ЕС, предусматривающая ограничение прав государства-члена за системные нарушения основных ценностей Европейского союза.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за введённых ими национальных ограничений на импорт украинского зерна. В Брюсселе данные меры расценивают как нарушение принципов единого рынка ЕС, хотя окончательное решение о начале судебного разбирательства пока не принято.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.