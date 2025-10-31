Россия и США
31 октября, 12:18

В ЕС обсуждают лишение Словакии права голоса из-за закона о двух полах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициирования процедуры лишения Словакии права голоса в Европейском союзе. Об этом сообщает Vsquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Поводом для возможных санкций стало недавнее внесение поправок в словацкую конституцию, где официально признаётся существование только двух полов. Голландская сторона утверждает, что данная норма противоречит европейскому законодательству и правам ЛГБТ*- сообщества.

В случае реализации планов против Словакии может быть применена статья 7 Договора о ЕС, предусматривающая ограничение прав государства-члена за системные нарушения основных ценностей Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за введённых ими национальных ограничений на импорт украинского зерна. В Брюсселе данные меры расценивают как нарушение принципов единого рынка ЕС, хотя окончательное решение о начале судебного разбирательства пока не принято.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Анастасия Никонорова
