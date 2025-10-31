Путин обсудил с Совбезом ритмичную работу ОПК и подготовку дорог к зиме

Вопросы стабильной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса стали главной темой совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин проводит совещание с постоянным членами СБ РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Второй темой, которую затронул президент, стала необходимость принятия дополнительных мер для повышения безопасности на дорогах, особенно в связи с наступлением зимнего периода. По словам российского лидера, этот вопрос особенно важен в период наступления холодов.

«У нас несколько вопросов. Один из них – это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса. А второй – он более житейский, если не сказать повседневный, – особенно важен сегодня, в период наступления холодов, возможно, и гололедицы и так далее», – сказал Путин и передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Ранее Владимир Путин выступил на форуме «Сообщество» и назвал Общественную палату, которой в этом году исполнилось 20 лет, важнейшим институтом организованного гражданского общества. Путин отметил вклад ОП в совершенствование законодательства, развитие общественного контроля, системы наблюдения за выборами, поддержку некоммерческого сектора (включая выделение 176 млрд рублей грантов с 2017 года) и оказание помощи участникам СВО.