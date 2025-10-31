Россия и США
31 октября, 12:22

Агент Гены из «Универа» отреагировал на сообщения об ампутации стопы актёра

Андрей Свиридов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / sviridov_andrei

Макс Горский, агент актёра Андрея Свиридова, прославившегося благодаря исполнению роли охранника Гены в сериале «Универ», опроверг информацию о возможной ампутации стопы артиста, заявив, что эти сведения устарели и не соответствуют действительности.

По его словам, информация об ампутации относится к событиям пятилетней давности. Горский уточнил, что тогда врачи действительно рассматривали такую возможность, однако диагноз в итоге не подтвердился, и актёр отказался от процедуры, продолжая жить полноценной жизнью без каких-либо проблем со стопой.

«Андрей себя чувствует прекрасно», — подчеркнул его агент в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее СМИ писали, что актёру Андрею Свиридову грозит ампутация стопы из-за осложнений, вызванных тяжёлой формой диабета. Проблемы со здоровьем у 50-летнего артиста начались несколько лет назад после перелома пальца.

