Правительство Грузии направит Украине помощь в размере 1,5 миллиона лари (около 44 миллионов рублей) на приобретение генераторов. Об этом сообщили в эфире грузинского Первого канала.

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы разных типов на сумму 1,5 миллиона лари для поставки на Украину», — приводит канал решение ведомства.

Соответствующее постановление будет подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе в пятницу, 31 октября.

Ранее США выступали с призывом прекратить поставки современного вооружения Украине, мотивируя это желанием усилить давление на Владимира Зеленского со стороны американского президента. Данные сообщения появились параллельно с заявлениями главы киевского режима о стремлении получить крылатые ракеты Tomahawk от европейских стран, обладающих ими.