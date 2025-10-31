Зумеры признались, что держаться за руки для них интимнее секса

Согласно исследованию, проведённому среди представителей поколения Z и анализу их активности в социальных сетях, для современной молодёжи держание за руки является более интимным актом, чем секс. Об этом сообщает издание Dazed.

Например, 21-летняя Орла рассказала, что для неё было важнее впервые взять возлюбленного за руку, чем заняться с ним сексом. Девушка объяснила, что этот жест стал для неё символом серьёзности отношений.

Наташа Маккивер, преподаватель прикладной этики в университете Лидса, поддержала эту точку зрения. По её мнению, для огромного количества людей будет куда больнее наблюдать, как их партнёр держится за руки с другим человеком, чем увидеть половой акт возлюбленного или возлюбленной с посторонним.

Ранее клинический психолог прокомментировала молодёжный тренд «бабушкостиля» (#Grandmacore), который завирусился в соцсетях. По мнению специалиста, эта мода отражает стремление зумеров к традиционным видам досуга как способу психологической разгрузки, помогающему справиться с тревожностью и информационной перегрузкой. Психолог добавила, что ручные ремёсла активизируют зоны мозга, отвечающие за чувство «здесь и сейчас», создавая ощущение устойчивости и связи с традициями в противовес фрагментарности цифрового мира.