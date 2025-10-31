Россия и США
31 октября, 12:51

Путин включил в Совбез Руденю как полпреда в СЗФО

Игорь Руденя. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вошёл в состав Совета безопасности страны. Соответствующий указ уже подписал глава государства Владимир Путин. Документ появился на портале правовых актов.

«Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.» — сказано в тексте.

Путин обсудил с Совбезом ритмичную работу ОПК и подготовку дорог к зиме

Напомним, Игорь Руденя был губернатором Тверской области. Недавно он получил новую высокую должность полпреда в СЗФО.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика России
  • Политика
