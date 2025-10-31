Шойгу описал подход Запада в политике фразой «К чему стадам дары свободы?»

После распада СССР Россия столкнулась с «ценностной агрессией, направленной на уничтожение нашей цивилизации». Её последствия ещё только предстоит определить, но для России они несут угрозу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на всероссийском форуме «Народы России и СНГ».

Шойгу описал текущий период как эпоху острого противоборства ценностей — фактически «идеологических войн», где оружием становятся манипуляции общественным сознанием, разрушение моральных ориентиров и навязывание чуждых идей.

«Как сказал Пушкин, «…К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики», — сказал он.

По его словам, подобные попытки в отношении России не сработали и не сработают, о чём свидетельствует исторический опыт страны.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что все попытки иностранных недругов сломить и разобщить Россию каждый раз разбивались о крепкое братство народов нашей страны. По его словам, в истории такое происходило множество раз, но успеха они не добились ни разу.