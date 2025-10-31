Крупный майнер Riot раскрыл себестоимость добычи 1 биткоина

Средняя стоимость добычи одного биткоина крупнейшим американским майнером Riot Platforms составила 46 324 долларов по итогам анализа данных за третий квартал текущего года. В прошлом году аналогичный показатель достигал у компании значения в 35 376 долларов. Об этом сообщает РБК.

Общая выручка Riot за указанный период увеличилась на 18% и составила $180 миллионов долларов. По последним данным, на счету компании 19 287 BTC, что означает 2,2 миллиарда долларов на 30 сентября. Riot занял седьмую строчку в рейтинге фирм с резервами биткоина. При этом коло 3300 BTC из активов Riot находятся в залоге.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином криптовалютный рынок испытал крупнейшее падение с апреля: совокупные ликвидации превысили $10 млрд.