Средний срок автокредитов в сентябре вырос до 5,7 года

Средний срок автокредитования в России продолжает увеличиваться пятый месяц подряд, достигнув в сентябре 5,7 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

«До начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. При этом самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Согласно данным бюро, наибольшие сроки кредитования зафиксированы в Краснодарском крае (6,24 года), Тюменской области (6,15 года) и Ставропольском крае (6,15 года), тогда как в Москве этот показатель составил лишь 5,14 года. Наиболее значительный рост продолжительности кредитов за месяц отмечен в Самарской (+9,7%), Ульяновской (+8,3%) и Саратовской (+8,1%) областях.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова разработал проект переноса вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Соответствующий документ уже направлен в правительство. В ведомстве пояснили, что такое решение принято в интересах граждан, которые уже приобрели автомобили мощностью свыше 160 л.с. после публикации проекта нормативного акта или столкнулись с непредвиденными задержками поставок.