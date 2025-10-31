Россия и США
31 октября, 13:31

Центробанк РФ аннулировал лицензию «Драйв клик банка»

Обложка © Life.ru

Центробанк РФ принял решение об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у «Драйв клик банка», начиная с 31 октября 2025 года. Как сообщается на сайте регулятора, основанием стало ходатайство самой кредитной организации после принятия соответствующего решения единственным участником.

«Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Драйв клик банк» (ООО «Драйв клик банк», рег. № 2168, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе Российской Федерации», сказано в тексте ЦБ.

Теперь в «Драйв клик банке» будет назначена ликвидационная комиссия. В регуляторе напомнили, что учреждение числится участником системы страхования вкладов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщила, что в России экономика дважды пострадает, если ключевая ставка будет резко снижена. По её словам, сначала в стране наберёт обороты инфляция, после чего вырастут ставки.

