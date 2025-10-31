Японский герой СВО принял православие, чтобы после смерти его «душа была с друзьями»

Японский доброволец Даисаку Канэко из Осаки, воюющей на стороне ВС РФ, рассказал, почему решил принять христианство. Сейчас боец с позывным Даня находится в зоне спецоперации и сражается с украинской стороной вместе с нашими парнями. Видео с участием военнослужащего появилось в Telegram-канале «Грань».

Боец ВС РФ Даня рассказал, почему принял христианство. Видео © Telegram / ГРАНЬ

«Я хотел, чтобы в случае моей смерти, моя душа отправилась в то же место, что и душа моих друзей. Поэтому в декабре я крестился в православной церкви», — рассказал Даня.

Канэко носит на шее православный крестик, который считает своим талисманом. Снимать оберег он не спешит и ходит на задания только с «защитой».

Встать на сторону ВС РФ 49-летний японец решил после того, как посмотрел новости о событиях в Донбассе. Они произвели на него сильное впечатление и Канэко вступил в российскую армию. У самого бойца ещё нет семьи и и детей. Заняться личной жизнью он планирует после окончания СВО. Возвращаться в Японию не хочет — планирует остаться в России, найти возлюбленную и создать семью. Сейчас Даня состоит в батальонно тактической группе «Каштан» СпН «Ахмат».