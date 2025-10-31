Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 15:07

Японский герой СВО принял православие, чтобы после смерти его «душа была с друзьями»

Обложка © Telegram / ГРАНЬ

Обложка © Telegram / ГРАНЬ

Японский доброволец Даисаку Канэко из Осаки, воюющей на стороне ВС РФ, рассказал, почему решил принять христианство. Сейчас боец с позывным Даня находится в зоне спецоперации и сражается с украинской стороной вместе с нашими парнями. Видео с участием военнослужащего появилось в Telegram-канале «Грань».

Боец ВС РФ Даня рассказал, почему принял христианство. Видео © Telegram / ГРАНЬ

«Я хотел, чтобы в случае моей смерти, моя душа отправилась в то же место, что и душа моих друзей. Поэтому в декабре я крестился в православной церкви», — рассказал Даня.

Канэко носит на шее православный крестик, который считает своим талисманом. Снимать оберег он не спешит и ходит на задания только с «защитой».

Новости СВО. Освобождены Красногорское и Садовое, ВСУ в панике бегут из-под Купянска, заградотряды Киева расстреливают своих, 31 октября
Новости СВО. Освобождены Красногорское и Садовое, ВСУ в панике бегут из-под Купянска, заградотряды Киева расстреливают своих, 31 октября

Встать на сторону ВС РФ 49-летний японец решил после того, как посмотрел новости о событиях в Донбассе. Они произвели на него сильное впечатление и Канэко вступил в российскую армию. У самого бойца ещё нет семьи и и детей. Заняться личной жизнью он планирует после окончания СВО. Возвращаться в Японию не хочет — планирует остаться в России, найти возлюбленную и создать семью. Сейчас Даня состоит в батальонно тактической группе «Каштан» СпН «Ахмат».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Япония
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar