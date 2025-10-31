Озвучен размер взносов, который позволит самозанятым получать пенсию в 25 тысяч

Чтобы самозанятый мог рассчитывать на страховую пенсию по старости в размере около 25 тыс. рублей в 2025 году, ему необходимо в течение 15 лет добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд в размере 447 тыс. рублей ежегодно. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Она напомнила TACC, что самозанятые имеют возможность добровольно участвовать в пенсионном страховании для формирования стажа и накопления пенсионных баллов. Это необходимо для того, чтобы по достижении пенсионного возраста получать не социальную пенсию, размер которой ниже прожиточного минимума, а страховую пенсию по старости.

По словам Подольской, минимальный платёж в 2025 году для самозанятых составит 59 241,6 руб. Он обеспечит год стажа и почти один пенсионный балл (0,975). Максимальный платёж — 473 932,8 руб. — даст год стажа и почти 8 пенсионных баллов (7,799). Эксперт уточнила, что сумма может быть внесена как единовременно, так и частями, но не позднее 1 декабря.

Подольская отметила, что в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит около 25 тыс. рублей. При этом для получения страховой пенсии необходимо накопить минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

«Необходимым требованием для получения страховой пенсии является наличие стажа не менее 15 лет. Накопление 110,455 пенсионных баллов обеспечит получение пенсии в размере 25 тыс. рублей. Соответственно, чтобы самозанятому получать страховую пенсию по старости в размере 25 тыс. руб., ему необходимо 15 лет платить в СФР сумму 447 498,54 руб. ежегодно», — подытожила эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, могут ли рассчитывать на пенсию россияне, которые никогда не работали. Он пояснил, что таким гражданам полагается пенсия по старости — её размер ниже, чем у страховой, хотя эта выплата не может быть ниже прожиточного минимума в регионе, а назначается она на пять лет позже.