Гитарист Limp Bizkit найден мёртвым в луже крови в собственной ванной

Тело бас-гитариста группы Limp Bizkit Сэма Риверса было обнаружено в луже крови в ванной комнате его дома во Флориде. Об этом сообщает британское издание Metro со ссылкой на данные экстренных служб.

18 октября 2025 года женщина, обнаружившая музыканта, сообщила в службу 911, что он лежит «лицом вниз в крови», и выполнила сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медиков. Несмотря на предпринятые усилия, спасти одного из основателей коллектива не удалось.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента, официальная причина смерти пока не разглашается. Limp Bizkit, созданная в 1994 году, трижды номинировалась на Grammy и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Ранее сообщалось, что на фестивале Burning Man в США при невыясненных обстоятельствах погиб 37-летний россиянин Вадим Круглов, уроженец Омска, приехавший на мероприятие для презентации собственной инсталляции. Во время песчаной бури мужчина потерялся, а после церемонии сжигания чучела его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в луже крови.