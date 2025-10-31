Россия и США
31 октября, 14:04

Гитарист Limp Bizkit найден мёртвым в луже крови в собственной ванной

Обложка © ТАСС / AP / Amy Harris

Тело бас-гитариста группы Limp Bizkit Сэма Риверса было обнаружено в луже крови в ванной комнате его дома во Флориде. Об этом сообщает британское издание Metro со ссылкой на данные экстренных служб.

18 октября 2025 года женщина, обнаружившая музыканта, сообщила в службу 911, что он лежит «лицом вниз в крови», и выполнила сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медиков. Несмотря на предпринятые усилия, спасти одного из основателей коллектива не удалось.

Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента, официальная причина смерти пока не разглашается. Limp Bizkit, созданная в 1994 году, трижды номинировалась на Grammy и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Россиянин нашёл труп голой женщины без головы во время пробежки в парке
Ранее сообщалось, что на фестивале Burning Man в США при невыясненных обстоятельствах погиб 37-летний россиянин Вадим Круглов, уроженец Омска, приехавший на мероприятие для презентации собственной инсталляции. Во время песчаной бури мужчина потерялся, а после церемонии сжигания чучела его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в луже крови.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

