31 октября, 13:50

Внук Аллы Пугачёвой хочет вернуться в Россию из США вслед за бывшей женой

Никита и Владимир Пресняковы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir

Никита Пресняков, проживающий в США последние три года, планирует вернуться в Россию после выполнения контрактных обязательств. Об этом сообщил его отец Владимир Пресняков во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

«Жду его возвращения. Ему надо закончить свои дела. У него в Америке неплохой контракт. Поэтому он не может взять и уехать», — поделился Владимир Пресняков.

После развода с Аленой Красновой, которая уже вернулась в Россию, внук Аллы Пугачёвой активизировал творческую деятельность и принял решение о возвращении на родину.

Напомним, модель Алёна Краснова и актёр Никита Пресняков, являющийся сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, официально расторгли брак после восьми лет супружеской жизни. Союз был заключён в 2017 году. Краснова пояснила, что причиной развода стали фундаментальные различия в жизненных позициях и представлениях о будущем, отметив при этом эмоциональную сложность принятого решения.

Анастасия Никонорова
