31 октября, 14:20

В ЦБ назвали лайфхак для снижения курса доллара до ₽50

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Курс 50 рублей за доллар возможен, если в США выйдет из-под контроля инфляция, а в России тем временем будет сохраняться ценовая стабильность. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов во время визита в Балтийский федеральный университет в Калининграде.

Тремасов пояснил, что при потере Федеральной резервной системой США контроля над ростом цен курс может быть каким угодно, однако зависеть это будет от уровня инфляции в Штатах, тогда как в России целевой ориентир остается около 4%.

Кроме того, Тремасов отметил, что российская экономика после перегрева в конце прошлого года постепенно и плавно возвращается на траекторию сбалансированного роста.

Ранее инвестстратег заявил, что доллар к началу ноября вырастет до 80-82 рублей, а к концу декабря он будет стоить 85-86 рублей. При этом 27 октября его стоимость снизилась до отметки чуть выше 78 рублей. Эксперт связывает это с налоговым периодом в РФ.

