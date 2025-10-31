Суд изъял у бывшего мэра Владивостока имущество на 1 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева и связанных с ним лиц на сумму около 1 млрд рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края.

«Суд во Владивостоке обратил в доход РФ активы экс-мэра Владивостока на 1 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе.

Это уже второй иск об изъятии активов Николаева и его окружения. Летом суд взыскал с семьи бывшего чиновника более 590 млн рублей и передал государству 821 объект недвижимости, среди которых санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум» и 12 земельных участков.

Владимир Николаев руководил администрацией Владивостока с 2004 по 2008 год. В 2007 году против него возбудили несколько уголовных дел о злоупотреблении полномочиями — по версии следствия, он оплачивал личную охрану и сопровождение автомобиля за счет бюджета и незаконно выделил частным лицам несколько земельных участков. В декабре 2007 года Николаев получил 4,5 года условно.