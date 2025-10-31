Дрон снял на видео подрыв моста для переброски техники и оружия ВСУ

Российские военные нанесли авиаудар по мосту через реку Волчья в Днепропетровской области, чтобы лишить ВСУ канала поставок оружия, боеприпасов, военной техники и провизии. Наш дрон-разведчик заснял разрушение объекта. Кадры публикует Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили мост в зоне СВО, по которому шло снабжение ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области, затруднения поставок вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнения потерь личного состава ВСУ командованием было принято решение на уничтожение автомобильного моста через реку Волчья в указанном районе», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. Для отражения атаки был задействован гексакоптер, нанёсший точный удар по наступающим.