22 октября, 10:48

МО: ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и транспортные узлы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

За последние сутки российские войска нанесли существенный ущерб украинской военной и инфраструктурной базе, поразив сборочный цех оборонного предприятия, объекты нефтепереработки и транспортные узлы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает оборонное ведомство, атаки проводились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА и ракетными войсками.

«Нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144-х районах», — уточнили в военном ведомстве.

Удары также были направлены на разрушение логистических маршрутов и объектов топливно-энергетического комплекса, используемых для обеспечения действий украинской армии.

Зеленский сообщил о повреждениях энергетики Украины после ударов возмездия
Зеленский сообщил о повреждениях энергетики Украины после ударов возмездия

Напомним, что в ночь на 22 октября Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Ракетные удары по Украине были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, в частности, на гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
