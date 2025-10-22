МО: ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и транспортные узлы ВСУ

За последние сутки российские войска нанесли существенный ущерб украинской военной и инфраструктурной базе, поразив сборочный цех оборонного предприятия, объекты нефтепереработки и транспортные узлы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает оборонное ведомство, атаки проводились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА и ракетными войсками.

«Нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144-х районах», — уточнили в военном ведомстве.

Удары также были направлены на разрушение логистических маршрутов и объектов топливно-энергетического комплекса, используемых для обеспечения действий украинской армии.