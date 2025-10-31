Россия и США
31 октября, 14:43

В Белгороде мужчине дали направление в больницу с пометкой «тупой дегенерат»

Обложка © freepik / DC Studio

В Белгороде мужчине выдали направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат». Оскорбление было вписано в строку «должность / место работы». Об этом рассказал телеграм-канал «Медицинская Россия».

В областном Минздраве провели проверку после жалобы пациента. Выяснилось, что документ заполнялся автоматическим переносом данных, и оскорбление попало из ранее внесённых в базу записей. Фраза якобы была изначально вписана в карточку одного из работников ради шутки. Сейчас в больнице подчистили документы. В региональном Минздраве заверили, что никто не хотел специально обидеть мужчину.

Ранее в Сеченовском университете успешно провели уникальную операцию 77-летней жительнице Пермского края, у которой все органы брюшной полости сместились в грудную клетку из-за возрастных изменений. Женщина обратилась с жалобами на одышку, предполагая проблемы с сердцем, однако компьютерная томография выявила необычную анатомическую аномалию.

    avatar