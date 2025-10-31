В Калининградской области отец снял на видео, как его 75-летняя тёща насилует 11-летнего внука

В Калининградской области отец снял на видео, как его 75-летняя тёща совершает насильственные сексуальные действия над 11-летним внуком. Об этом «Клопс» стало известно от источников, близких к ситуации, и подтверждено региональным Следственным комитетом.

Инцидент произошёл 31 мая в квартире, где проживали мать, отец, бабушка и мальчик. Ребёнок заранее включил камеру ноутбука, которая зафиксировала происходившее: пожилая бабушка совращала внука, а отец снимал всё на телефон. Мать в это время находилась на работе. После случившегося ребёнок передал видеозапись школьному психологу, которая сообщила о произошедшем в полицию.

Отец и бабушка были задержаны 2 июня. В ходе обыска изъяты все электронные носители и возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. «б», ч. «4» ст. 132 УК РФ), предусматривающей наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Мать мальчика, узнав о произошедшем, немедленно подала на развод.

Отец ребёнка, страдавший рядом хронических заболеваний, был помещён в СИЗО. Он отрицал вину, утверждая, что инициатором преступления была тёща. Бабушка же заявила, что к совращению внука её вынудил зять. В августе 2025 года мужчина свёл счёты с жизнью. Обвиняемый скончался, его тело было направлено на родину, в одну из бывших союзных республик, для захоронения.

Расследование уголовного дела в отношении бабушки продолжается. Суд трижды продлевал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, последний раз — до 2 декабря 2025 года. Пенсионерке запрещено покидать квартиру, пользоваться средствами связи и интернетом. По некоторым данным, женщина отбывает домашний арест по месту совершения преступления.

«После случившегося ребёнок на время был направлен в государственное учреждение. Мать не лишали родительских прав. Не исключено, что в отношении мальчика подобное совершалось не впервые: об этом свидетельствует то, что он сам загодя включил камеру. Мальчик с матерью проживает отдельно от бабушки, которая в настоящее время находится под домашним арестом», — добавил источник.

