Личные данные командира «Птиц Мадьяра» попали в распоряжение РИА «Новости»

По данным хакеров, им удалось получить доступ к персональной информации более семи миллионов клиентов, а также выгрузить свыше 10 миллионов пакетов документов. В базе содержатся данные физических и юридических лиц, сведения о транспортных средствах, заводах, страховых договорах, грин-картах, водительских удостоверениях, а также фото- и видеоматериалы, связанные с оценкой ущерба.