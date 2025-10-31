Личные данные командира «Птиц Мадьяра» попали в распоряжение РИА «Новости»
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini сообщили о проведении масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых компаний Украины.
По данным хакеров, им удалось получить доступ к персональной информации более семи миллионов клиентов, а также выгрузить свыше 10 миллионов пакетов документов. В базе содержатся данные физических и юридических лиц, сведения о транспортных средствах, заводах, страховых договорах, грин-картах, водительских удостоверениях, а также фото- и видеоматериалы, связанные с оценкой ущерба.
Представитель KillNet сообщил, что среди обнаруженных данных оказался и командир украинских сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр». В его досье нашли паспортные данные, дату рождения и адрес регистрации.
Архив, по информации KillNet, находится в распоряжении РИА Новости.
