31 октября, 15:59

Рейсейл-платформу OSKELLY обвиняют в продаже «пали» и отказах в возврате денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon

Ресейл‑платформу OSKELLY, которая в почёте у российских блогеров и селебрити, обвинили в продаже подделок и отказах в возврате средств. Вместо люкса за 200–300 тыс. рублей приходят «палёные» вещи в плохом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Палёная сумка, купленная на OSKELLY. Фото © Telegram / Mash

Клиентки утверждают, что получают явные подделки и изделия с дефектами — потёртостями и скрытыми недостатками. По их словам, OSKELLY отказывает в возвратах, аргументируя это «заключением экспертизы». Среди примеров — сильно поношенные очки Louis Vuitton и сумка Jacquemus с кривыми швами. Если покупатель настаивает, ему предлагают перепродать вещь на самой платформе, что, по словам пострадавших, поддерживает «круговорот» фейков.

Претензии есть и у продавцов: их товары нередко признают подделками вопреки чекам из бутиков, а забрать лоты назад можно якобы только после уплаты штрафа в 16% от стоимости (от 10 до 70 тыс. руб.). Так, сумку отказались принимать из‑за «не той» бирки D&G семилетней давности. Сторонняя экспертиза не помогла — посоветовали обращаться к бренду, ушедшему с российского рынка.

Другая клиентка, отказавшись платить, не получила обратно сумку YSL за 100+ тыс. По словам пользователей, единицам удаётся выиграть суд, но расходы на юристов велики, поэтому многие предпочитают не бороться. Судьба вещей, которые сервис якобы утилизирует, остаётся неясной.

Обманувшую Лерчек стилистку отправили в СИЗО за продажу подделок с рынка

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский бренд Ray-Ban потерял эксклюзивные права на свой торговый знак в России. В связи с этим их символика станет доступна всем, кто пожелает её использовать. Это означает, что оригинальных солнцезащитных очков от этого производителя вы больше не встретите.

