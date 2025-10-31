Рейсейл-платформу OSKELLY обвиняют в продаже «пали» и отказах в возврате денег

Ресейл‑платформу OSKELLY, которая в почёте у российских блогеров и селебрити, обвинили в продаже подделок и отказах в возврате средств. Вместо люкса за 200–300 тыс. рублей приходят «палёные» вещи в плохом состоянии. Об этом сообщает Mash.

Палёная сумка, купленная на OSKELLY. Фото © Telegram / Mash

Клиентки утверждают, что получают явные подделки и изделия с дефектами — потёртостями и скрытыми недостатками. По их словам, OSKELLY отказывает в возвратах, аргументируя это «заключением экспертизы». Среди примеров — сильно поношенные очки Louis Vuitton и сумка Jacquemus с кривыми швами. Если покупатель настаивает, ему предлагают перепродать вещь на самой платформе, что, по словам пострадавших, поддерживает «круговорот» фейков.

Претензии есть и у продавцов: их товары нередко признают подделками вопреки чекам из бутиков, а забрать лоты назад можно якобы только после уплаты штрафа в 16% от стоимости (от 10 до 70 тыс. руб.). Так, сумку отказались принимать из‑за «не той» бирки D&G семилетней давности. Сторонняя экспертиза не помогла — посоветовали обращаться к бренду, ушедшему с российского рынка.

Другая клиентка, отказавшись платить, не получила обратно сумку YSL за 100+ тыс. По словам пользователей, единицам удаётся выиграть суд, но расходы на юристов велики, поэтому многие предпочитают не бороться. Судьба вещей, которые сервис якобы утилизирует, остаётся неясной.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский бренд Ray-Ban потерял эксклюзивные права на свой торговый знак в России. В связи с этим их символика станет доступна всем, кто пожелает её использовать. Это означает, что оригинальных солнцезащитных очков от этого производителя вы больше не встретите.