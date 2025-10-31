Шаляпин вспомнил, как 18 лет назад собирал с пола деньги вместе с Киркоровым и Колдуном

Певец Прохор Шаляпин поделился ярким воспоминанием из 2007 года, когда ему довелось выступать на одной сцене с российскими звёздами Филиппом Киркоровым и Дмитрием Колдуном, а также с мировой исполнительницей Шакирой. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Элита среднего качества».

По словам Шаляпина, концерт проходил в Ницце для обеспеченной публики. Артист отметил, что в то время российские звёзды, в отличие от западных коллег, испытывали финансовые трудности. Это привело к курьёзной ситуации: когда стали бросать деньги на сцену, Киркоров, Колдун и сам Шаляпин активно подбирали их с пола.

«И представьте: там 500-евровые купюры только вышли, как сейчас помню, вот так кидали на сцену, и мы вот так ползали. Мы были нищие в то время», — рассказал шоумен.

Артист признался, что этот момент вызвал у него «мурашки», и подобное ощущение восторга от щедрости публики сохранилось и по сей день.

Ранее певец Прохор Шаляпин озвучил парадоксальную мысль: настоящее счастье, по его мнению, не кроется в материальных накоплениях. Однако основываясь на собственном опыте жизни, артист признал, что без финансовой стабильности сложно говорить о полноценном существовании. Артист затруднился дать однозначный ответ, существует ли прямая зависимость между финансовым благополучием и ощущением счастья.