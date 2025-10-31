В Госдуме призвали показывать на ТВ успешных айтишников вместо «глумарятины» Шаляпина

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить в Интернете пропаганду «содержанства», которую распространяют блогеры, демонстрирующие роскошный образ жизни. По мнению парламентария, такие материалы формируют у молодёжи искажённые представления об отношениях, подменяя настоящие чувства меркантильными интересами.

Инициатива пока не оформлена законодательно, остаётся на уровне публичного заявления, уточнила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. При этом она согласилась с наличием проблемы, отметив, что аналогичная пропаганда распространяется и среди мужчин, ссылаясь на примеры российских звёзд.

«У нас есть такого рода пропагандисты вроде Прохора Шаляпина и компании. На центральном телевидении они показывают, как пристраиваются к женщинам гораздо старших по возрасту и за их счёт ведут богемный образ жизни», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что нравственность нельзя обеспечить юридическими методами, и предложила альтернативный подход — трансформацию медийной повестки. По её мнению, следует популяризировать образы молодых учёных, победителей олимпиад и IT-специалистов вместо демонстрации «вечеринок на Патриках» и искусственных стандартов красоты.

«Давайте говорить не о Прохорах Шаляпиных, а парнях, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Это же настоящие герои, а не вот эта вся глумарятина», — заявила собеседница портала «Страсти».

Ранее Прохор Шаляпин похвастался приобретением китайского автомобиля за 9 миллионов рублей. В то же время артист в интервью Life.ru сделал шокирующее заявление, что счастье далеко не в деньгах.