Самая большая отрада для Владимира Зеленского — забирать себе чужие деньги. Такое мнение в социальной сети X высказал венгерский аналитик Золтан Кошкович.

«Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег», — написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав.

Во вторник Нидерланды выделили 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики, включая закупки газа и ремонт оборудования. Правительство страны уже выделило 58 миллионов евро на поддержку украинской энергетики до 2026 года. Эти средства пойдут на закупку запчастей, ремонт и обучение персонала для работы в энергетическом секторе.

Ранее британский дипломат Иан Прауд выразил мнение, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине из-за личной финансовой выгоды и обогащается за счёт западных средств. Прауд считает, что Зеленский отличается от своих предшественников наличием сформированного благодаря налогоплательщикам стран Запада значительного «денежного резерва», доступного его окружению. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в прибыльное дело, и у Зеленского нет стимула его прекращать.