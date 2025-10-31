Полиция нашла голову от трупа голой женщины, которую жестоко убил собственный сын

Голову женщины, с которой расправился собственный сын и бросил её тело в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, обнаружили в пакете вместе с другими её вещами. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

«Был проведён дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он [сын жертвы] точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчленённой головы потерпевшей и личных вещей убитой. Они находились в пакете, там же в Юго-Западном лесопарке, приблизительно в 200 метрах от места обнаружения тела убитой», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в Юго-Западном парке. Согласно сообщению следственного управления СК РФ по Свердловской области, труп с повреждениями в области шеи был обнаружен местным жителем во время утренней пробежки.