31 октября, 18:32

Четырёх калининградцев осудили за незаконный оборот 14 тонн янтаря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio

Четверо жителей Калининградской области получили реальные сроки заключения за незаконные операции с янтарём общим весом более 14 тонн. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в период с 2020 по 2022 год подсудимые систематически приобретали незаконно добытый янтарь-сырец и обработанный минерал для последующей перевозки, хранения и реализации.

Общая стоимость изъятого у преступной группы минерала составила 96 миллионов рублей. Центральный районный суд Калининграда назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 4,4 до 4,9 года с дополнительными штрафами от 600 до 900 тысяч рублей каждый.

Ранее сообщалось, что в Калининградский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины, признав их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями о шпионаже, незаконном пересечении государственной границы и попытке похищения несовершеннолетнего. 25-летний осужденный приговорён к 16 годам, а 41-летний — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

