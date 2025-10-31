Слова Владимира Зеленского о том, что он собирается в ближайшее время приступить к ударам вглубь территории России, следует оценивать критически. У Киева попросту нет возможности наводить и обслуживать дальнобойные ракеты, этим могут заняться только военные Запада. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

Дальнобойные удары по территории России могут наносить только те ракеты, которые будут обслуживать военнослужащие Великобритании, Германии или Соединённых Штатов. Таких военнослужащих, которые имели бы доступ к нанесению высокоточных ударов по территории России, у ВСУ просто нет. Виктор Соболев Депутат ГД РФ

Парламентарий напомнил, что Зеленский делает всё, чтобы добиться как можно большего финансирования со стороны Евросоюза ради продолжения боевых действий и из-за нежелания терять свою власть на Украине. Поэтому нужно относиться очень скептически ко всем его выпадам, отметил Соболев. Он подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп уже публично говорил, что если ВСУ получат американские ракеты «Томагавк», то не смогут их сами обслуживать.

«У Зеленского задача одна — продлить свою власть. Другой задачи у него в принципе нет. Поэтому давайте мы критически будем относиться к тем заявлениям, которые сегодня звучат», — ещё раз повторил собеседник Life.ru.

Напомним, не первый раз Владимир Зеленский объявляет о планах расширить географию ударов по территории России при помощи дальнобойных ракет. Глава киевского режима заявил, что уже определены цели, которые он лично согласовал с СБУ и руководством украинской армии. Зеленский предупредил, что к реализации плана Киев может приступить уже скоро.