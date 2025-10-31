Россия и США
31 октября, 16:25

Аэропорт Краснодара приостановил приём и выпуск рейсов

Аэропорт Краснодара приостановил приём и выпуск самолётов из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», говорится в публикации.

Ранее аналогичные ограничения вводились в воздушных гаванях Волгограда, Тамбова и Ярославля. Сегодня утром все эти аэропорты вернулись к нормальному режиму работы.

