«Линчевать вас будем»: В Польше нарастает волна ненависти к понаехавшим украинцам

Социальная напряжённость в Польше достигла уровня, при котором возможны физические расправы над украинскими беженцами. Об этом предупреждает польское Onet со ссылкой на экспертов-социологов.

«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — заявил социолог Пшемыслав Садура.

По его словам, в польском обществе активно распространяются нарративы, что украинцы необоснованно получают социальные пособия и создают конкуренцию на рынке труда.

После начала СВО Польша приняла от двух до трёх миллионов беженцев с Украины, предоставив им право на легальное пребывание, работу и доступ к социальным услугам, однако в сентябре 2024 года польский сейм принял закон, лишающий неработающих украинцев социальных выплат.

Ранее сообщалось, что консервативные политические круги в Германии и Польше выражают озабоченность в связи с увеличением потока молодых украинских беженцев мужского пола после отмены Киевом ограничений на выезд для граждан призывного возраста. Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт заявил, что Германия не должна становиться убежищем для украинских мужчин, которые вместо защиты своей страны предпочитают оставаться в ФРГ.