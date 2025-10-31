Главного уральского вора в законе Гию Свердловского задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан главный уральский вор в законе, известный как Гия Свердловский. По информации Baza, спецназ провёл рейд в его офисе, расположенном в элитном ЖК «Квартал Федерация», откуда также были выведены несколько человек.

Георгий Акоев (настоящее имя задержанного) является племянником криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. В 2006 году Акоев был задержан за ограбление риелтора и впоследствии приговорён к 11 годам лишения свободы. В тюрьме, благодаря покровительству Тимура Свердловского, он был посвящён в «воры в законе». На свободу Акоев вышел в 2017 году.

Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе силовики задержали 49-летнего криминального авторитета, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Башкирии. По данным следствия, он получил статус «вора в законе» не позднее апреля 2023 года и выполнял функции «смотрящего» за регионом, объединяя преступные элементы, разрешая конфликты и контролируя сбор и использование общей преступной кассы. Операцию провели сотрудники ФСБ и следователи СК. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ, и ему избрана мера пресечения в виде ареста.