Москва выразила протест Токио из-за учений у российской границы

Россия заявила решительный протест Японии после проведения ею в период с 20 по 31 октября учений в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщили в МИД РФ, обращение отправлено японскому посольству в Москве.

«Был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — сказано в тексте.

В российском МИД подчеркнули, что действия Токио являются провокационными и создают угрозу для безопасности Дальнего Востока. Также Москва обеспокоена тем, что на Японском архипелаге до сих пор остаются батареи комплекса «Тифон». Данное оружие производит пуски ракет средней и меньшей дальности. В министерстве предупредили, что Москва оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность необходимыми мерами.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца «Джордж Вашингтон» на базе в Йокосуке, заявил, что США организуют ускоренную поставку партии современных ракет для японских истребителей F-35.