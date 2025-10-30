Россия и США
30 октября, 11:54

Трампа раскритиковали за циничные слова о «небольшом конфликте» между США и Японией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Политолог Дмитрий Евстафьев раскритиковал высказывание американского президента Дональда Трампа, охарактеризовавшего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» между США и Японией. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik эксперт заявил, что такая оценка приравнивает ветеранов, сражавшихся за Америку в Перл-Харборе, Иводзиме и Тараве, к участникам «захвата супермаркета».

«Оказывается, ветераны, проливавшие кровь за Америку, были участниками не великой войны на Тихом океане, а «меленького недоразумения». Это что, рейдерский захват японского супермаркета получается?» — сыронизировал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение, направленное на обеспечение поставок редкоземельных материалов и важных минералов, а также на укрепление цепочек поставок. Кроме того, США получили крупные заказы от Японии на военную технику. Тем не менее премьер Японии отказала Трампу в вопросе о российском газе.

