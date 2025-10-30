Трампа раскритиковали за циничные слова о «небольшом конфликте» между США и Японией

Политолог Дмитрий Евстафьев раскритиковал высказывание американского президента Дональда Трампа, охарактеризовавшего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» между США и Японией. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik эксперт заявил, что такая оценка приравнивает ветеранов, сражавшихся за Америку в Перл-Харборе, Иводзиме и Тараве, к участникам «захвата супермаркета».