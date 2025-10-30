Трампа раскритиковали за циничные слова о «небольшом конфликте» между США и Японией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Политолог Дмитрий Евстафьев раскритиковал высказывание американского президента Дональда Трампа, охарактеризовавшего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» между США и Японией. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik эксперт заявил, что такая оценка приравнивает ветеранов, сражавшихся за Америку в Перл-Харборе, Иводзиме и Тараве, к участникам «захвата супермаркета».
«Оказывается, ветераны, проливавшие кровь за Америку, были участниками не великой войны на Тихом океане, а «меленького недоразумения». Это что, рейдерский захват японского супермаркета получается?» — сыронизировал политолог.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение, направленное на обеспечение поставок редкоземельных материалов и важных минералов, а также на укрепление цепочек поставок. Кроме того, США получили крупные заказы от Японии на военную технику. Тем не менее премьер Японии отказала Трампу в вопросе о российском газе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.