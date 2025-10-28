Россия и США
28 октября, 02:40

Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов

Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение, направленное на обеспечение поставок редкоземельных материалов и важных минералов, а также на укрепление цепочек поставок. Трансляция встречи велась Белым домом в соцсети X.

Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов. Видео © X / Eric Daugherty

Соглашение стало важным для Трампа после того, как Китай ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, критически важные для производства широкого спектра товаров — от смартфонов до военной техники.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с японским премьером Санаэ Такаити отметил, что Соединённые Штаты получили крупные заказы на военную технику от Токио. По его словам, он знает, что Япония значительно наращивает свои военные возможности.

Обложка © X / Eric Daugherty

Тимур Хингеев
