Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 19:27

В Кыргызстане нашли артефакт древних тюрков в виде изваяния «трёхрогой» женщины

Команда археологов «Большой Алтай». Обложка © Алтайский государственный университет

Команда археологов «Большой Алтай». Обложка © Алтайский государственный университет

В Кыргызстане найдена уникальная каменная статуя женщины, относящаяся к раннетюркскому периоду, которая может перевернуть представления об истории народов Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского государственного университета.

Найденная статуя. Фото © Алтайский государственный университет

Найденная статуя. Фото © Алтайский государственный университет

«Археологи НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета обнаружили и приступили к изучению ранее неизвестного каменного изваяния с выбитым изображением женского облика с трёхрогим головным убором, характерным для раннетюркского времени», говорится в сообщении.

Артефакт нашли в урочище Боромбай Чуйской области. По мнению учёных, изваяние выполнено с большим мастерством и представляет собой большую ценность для изучения истории древних народов.

В Подмосковье археологи нашли клад с древними орудиями в черепе мамонта
В Подмосковье археологи нашли клад с древними орудиями в черепе мамонта

Ранее Life.ru сообщал, что археологи обнаружили редкий мерянский топор X века во время раскопок под Ростовом Великим. Экспедиция музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН проводила исследования вблизи села Шулец, изучая древнее поселение X–XIII веков и могильник. Было обнаружено несколько десятков предметов из железа и меди, в том числе железный топор с вытянутым узким лезвием размерами 12 х 6,6 см и весом 550 г.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Киргизия
  • Археология
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar