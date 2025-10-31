В Кыргызстане нашли артефакт древних тюрков в виде изваяния «трёхрогой» женщины

В Кыргызстане найдена уникальная каменная статуя женщины, относящаяся к раннетюркскому периоду, которая может перевернуть представления об истории народов Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского государственного университета.

Найденная статуя. Фото © Алтайский государственный университет

«Археологи НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета обнаружили и приступили к изучению ранее неизвестного каменного изваяния с выбитым изображением женского облика с трёхрогим головным убором, характерным для раннетюркского времени», — говорится в сообщении.

Артефакт нашли в урочище Боромбай Чуйской области. По мнению учёных, изваяние выполнено с большим мастерством и представляет собой большую ценность для изучения истории древних народов.

