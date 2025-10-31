Канадские учёные выяснили, почему рабочие пчёлы свергают матку в улье

Канадские учёные установили причину свержения пчелиных маток рабочими особями в улье. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Popular Science.

Согласно данным исследования, проведённого в Университете Британской Колумбии, вирусные инфекции вызывают уменьшение яичников у маток, что приводит к снижению выработки ключевого феромона метилолеата.

При падении его концентрации рабочие пчёлы физиологически ощущают ослабление правящей матки и запускают процесс суперседурации — замены правительницы улья. Экспериментально доказано, что добавление синтетического метилолеата снижает вероятность свержения, что открывает новые возможности для стабилизации пчелиных семей в периоды повышенной нагрузки.

Ранее исследование Неаполитанского университета имени Фредерико II, продемонстрировало способность домашних собак распознавать человеческий страх через обоняние. В ходе эксперимента учёные собирали образцы пота добровольцев, просматривавших эмоциогенные видео, и предъявляли их собакам. При контакте с образцами, собранными во время переживания страха, у животных наблюдались физиологические и поведенческие изменения.