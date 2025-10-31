Капибары и выдры из Москвариума «отметили» Тыквенный спас

Обитатели Москвариума получили сезонное угощение в виде свежих тыкв, создающих осеннюю атмосферу. Капибары и выдры с особенным удовольствием играют с оранжевыми плодами и лакомятся их мякотью. В телеграм-канале Москвариума опубликовали забавное видео с животными.

Капибары и выдры в Москвариуме отметили тыквенный спас. Видео © Telegram / Москвариум

А ранее Московский зоопарк сообщил о пополнении. Первое сентября стало особенным днем, поскольку на свет появился детеныш мартышки дианы – вида, чьё существование находится на грани исчезновения. Специалисты приняли решение не брать новорождённого на руки, дабы избежать дополнительного стресса.