31 октября, 19:14

Капибары и выдры из Москвариума «отметили» Тыквенный спас

Капибары и выдры отметили тыквенный спас. Обложка © Telegram / Москвариум

Обитатели Москвариума получили сезонное угощение в виде свежих тыкв, создающих осеннюю атмосферу. Капибары и выдры с особенным удовольствием играют с оранжевыми плодами и лакомятся их мякотью. В телеграм-канале Москвариума опубликовали забавное видео с животными.

Капибары и выдры в Москвариуме отметили тыквенный спас. Видео © Telegram / Москвариум

Вслед за Рианной и Региной Тодоренко многодетной мамой стала и капибара из Московского зоопарка
А ранее Московский зоопарк сообщил о пополнении. Первое сентября стало особенным днем, поскольку на свет появился детеныш мартышки дианы – вида, чьё существование находится на грани исчезновения. Специалисты приняли решение не брать новорождённого на руки, дабы избежать дополнительного стресса.

Анастасия Никонорова
