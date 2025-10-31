Лукашенко «послал» США за требование извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона попросила его страну извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство Литвы. Политик уточнил, что в этой ситуации он не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

По его словам, сразу после инцидента с запуском зондов американская сторона направила сообщение о том, что белорусы несут ответственность за произошедшее. Они также потребовали немедленных публичных извинений от властей и от самого Лукашенко.

«Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и он лично готовы извиниться только в случае вины. Президент упомянул о том, что в ответ на жалобы Литвы американцы направили ему письмо с просьбой о извинениях.

«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — добавил Лукашенко.