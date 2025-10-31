Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

31 октября, 18:59

Лукашенко «послал» США за требование извиниться перед Литвой

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона попросила его страну извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство Литвы. Политик уточнил, что в этой ситуации он не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры», рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

По его словам, сразу после инцидента с запуском зондов американская сторона направила сообщение о том, что белорусы несут ответственность за произошедшее. Они также потребовали немедленных публичных извинений от властей и от самого Лукашенко.

«Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и он лично готовы извиниться только в случае вины. Президент упомянул о том, что в ответ на жалобы Литвы американцы направили ему письмо с просьбой о извинениях.

«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», добавил Лукашенко.

Вторжение «неизвестных объектов» привело к закрытию аэропорта Вильнюса
Вторжение «неизвестных объектов» привело к закрытию аэропорта Вильнюса

Как сообщал Life.ru, Литва ввела временное закрытие двух пограничных пунктов с Белоруссией. Одновременно с этим, аэропорт Вильнюса прекратил обслуживание рейсов на тот же срок. Причиной стали неопознанные летающие объекты на территории Литвы.

Лия Мурадьян
