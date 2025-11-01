Астролог раскрыла, почему Айзу тянет к Гуфу даже после помолвки с другим мужчиной

Айза-Лилуна Ай, бывшая супруга Гуфа, призналась, что сегодня чувствует себя по-настоящему счастливой — недавно её возлюбленный, музыкант Степан Кузьменко, сделал ей предложение руки и сердца. После двух неудачных браков звезда шоу-бизнеса снова поверила в любовь и не скрывает: Степан сумел растопить её сердце и подарить чувство спокойствия, которого ей так не хватало.

Однако, как отметила в беседе с Woman.ru астролог Наталья Лабонина, история Айзы с Гуфом не завершилась полностью. Между ними до сих пор существует мощная кармическая связь: их натальные карты образуют редкое сочетание энергий страсти, ревности и притяжения. Это союз, где чувства вспыхивают мгновенно и сжигают обоих, но именно через боль и столкновения рождается осознание. Несмотря на то, что они не могут спокойно существовать рядом, их души продолжают притягиваться, отражая и исцеляя друг друга.

Нынешний союз Айзы и Степана — встреча двух противоположностей, способных создать гармонию. Она — «Земля Ян», сильная и устойчивая, он — «Металл Инь», мягкий и чувствительный. Земля рождает Металл, а значит, Айза помогает раскрыть потенциал жениха, а он приносит в её жизнь вдохновение. В 2026 году, под знаком Огненной Лошади, Айзу ждёт период признания и вдохновения. Если свадьба состоится в начале года, она может стать началом зрелого и созидательного этапа — союза, где Земля обретает форму, а Металл — опору, заключила астролог.

Напомним, Кузьменко решился на предложение во время съёмок телешоу. Позже Айза призналась, что свадьба будет не пышной, но очень необычной. Для блогерши этот союз станет третьим по счёту после браков с рэпером Гуфом и сёрфером Дмитрием Анохиным.