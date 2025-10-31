Россия и США
31 октября, 19:34

За пять лет автомобили в России подорожали почти в два раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

За последние пять лет автомобили в России подорожали почти в два раза. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. В начале 2021 года средняя цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 миллиона рублей. К сентябрю 2025 года эта стоимость выросла до 3,34 миллиона рублей. Увеличение составило 86%.

За тот же период стоимость подержанных авто поднялась на 91% — с 600 тысяч до 1,14 миллиона рублей.

«С учётом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен на новые автомобили продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%»,отметил Целиков в своём Telegram-канале.

В России выросли продажи подержанных автомобилей
Напомним, новые правила расчёта утильсбора для автомобилей в России решили отложить до 1 декабря. В Минпромторге отметили, что такое решение позволит завершить доставку автомобилей по действующим заказам в соответствии с текущими правилами.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Авто
