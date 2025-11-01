Житель ХМАО получил по ошибке зарплату в 7 млн рублей и не хочет отдавать

Работник одного из заводов Ханты-Мансийска получил зарплату в размере семи миллионов рублей по ошибке. На самом деле это были средства для 34 сотрудников другого филиала. Мужчина отказался вернуть деньги.

Ошибка произошла из-за неверного составления платежного поручения. Средства перечислили работнику, хотя они принадлежали другим сотрудникам. Руководство компании потребовало вернуть деньги, но работник отказался.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя. Они указали на отсутствие задолженности перед сотрудником на окончание отчётного периода. Таким образом, выплата не являлась его зарплатой, и у работника не было правовых оснований для её получения.

После этого мужчина подал кассационную жалобу. Он и его защита утверждали, что средства поступили от компании, а не от филиала, и в платёжном поручении указали «заработная плата». Суд рассмотрел кассационную жалобу и признал решения предыдущих судов законными.

Несогласный с этим решением, мужчина намерен судиться дальше, сообщает RT.

