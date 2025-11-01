В школах Приморья появятся 3D-модели эмбрионов

В школах Приморского края установят скульптуры эмбрионов, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на форуме «Женщины, создающие будущее». По его словам, такие модели помогут школьникам «осознать важность материнства и значение семьи».

«Ребёнок в четыре недели – это уже человек. Мы хотим, чтобы дети понимали это. Наши предприятия, которые печатают на 3D-принтерах, создадут модели эмбрионов для школ», – заявил Кожемяко.

Инициативу поддержал митрополит Владивостокский и Приморский Павел. По его словам, «наступает новый этап борьбы за то, чтобы дети рождались». Скульптуры планируют разместить в учебных учреждениях края от старших классов до профильных колледжей.

Власти рассчитывают, что наглядные модели помогут подросткам по-другому взглянуть на тему рождения и ответственности за будущую жизнь, передаёт портал Vladnews.

«Это не просто биология, а разговор о человеческих ценностях», – добавил губернатор.

Ранее Life.ru писал, что в Приморье уже с 2024 года действует закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Инициатива направлена на защиту материнства и укрепление семейных ценностей в регионе. За принуждение или давление предусмотрены штрафы и дисциплинарные меры.