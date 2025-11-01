В Москве пройдёт 13-й фестиваль WOOF в поддержку приютов для животных

2 и 3 ноября на Хлебозаводе пройдёт 13-й фестиваль WOOF. Здесь соберутся сотни животных из приютов, которые мечтают о доме, и люди, готовые подарить им семью. Вход свободный, атмосфера – домашняя, а эмоции – самые настоящие.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов и фонда «Ника». В этом году здесь будут представлены около 300 животных – все здоровы, привиты и стерилизованы. Любого из них можно будет забрать домой, оформив договор ответственного содержания.

«Каждый фестиваль WOOF – это шанс для сотен животных и десятков семей. Мы видим, как растёт число людей, которые выбирают друга из приюта, и это вдохновляет нас продолжать», – рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Для гостей подготовили насыщенную программу: маркет, фотозоны, мастер-классы, детские викторины, консультации ветеринаров и розыгрыши призов от партнёров. На территории откроется пункт сбора помощи приютам: можно будет принести корм, лакомства, лекарства и пледы.

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко отметила, что благодаря инициативам вроде WOOF растёт число людей, готовых взять питомцев из приютов: «По нашей статистике, уже 3% кошек и 5% собак в стране нашли дом именно так». Организаторы надеются, что и в этот раз фестиваль подарит сотням хвостатых шанс на новую жизнь, и напомнит москвичам, что добро начинается с простого решения –взять домой друга.

Ранее Life.ru писал, что в Москве запустили онлайн-сервис «Моспитомец», который помогает выбрать животное из приюта. Теперь жители столицы могут посмотреть анкеты питомцев, забронировать визит и подобрать того, кто подойдёт именно им. Новый проект упростил путь от «хочу питомца» до «нашёл своего друга».