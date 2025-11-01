Россия и США
31 октября, 21:53

Экономист предрёк Украине катастрофу из-за дыры в $20 млрд в бюджете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Экономист Андрей Длигач сообщает, что Украина находится на грани экономической катастрофы из-за нехватки более $20 миллиардов в бюджете. Он подчеркнул, что страна обслуживает свои нужды менее чем наполовину. Долги Украины превышают 100% от валового внутреннего продукта (ВВП).

«Украина на пороге экономической катастрофы. Мы обслуживаем себя уже меньше, чем наполовину. У нас есть долги, которые больше 100% ВВП. <…> По нашим подсчетам, свыше $20 млрд мы не досчитываем для государственного бюджета», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По мнению эксперта, стране необходимо перейти от налогообложения на доходы к налогу на потребление и активы. Он отметил, что налогообложение таких покупок, как новые автомобили, гаджеты и одежда, которые можно отложить, поможет снизить импорт и торговый дефицит.

Ранее британские экономисты спрогнозировали, что уже в феврале 2026 года Украина останется без средств на военные действия, если не помогут страны ЕС. Денег не хватит даже в случае конфискации замороженных активов России.

Лия Мурадьян
