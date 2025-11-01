В Белоруссии застряли пять тысяч литовских фур из-за решения Вильнюса

Около пяти тысяч литовских грузовиков оказались заблокированы на территории Белоруссии после того, как Вильнюс внезапно перекрыл границу. Белорусская сторона назвала это вынужденным шагом – зеркальной мерой в ответ на действия Литвы, которая уже не впервые без предупреждения закрывает погранпереходы.

«На территории Беларуси оказались заблокированы почти пять тысяч литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями», – сообщили в Государственном таможенном комитете.

По данным ведомства, из-за решения Вильнюса движение литовских грузовиков ограничено на всем белорусско-литовском участке. После закрытия дороги на Литву перевозчики ринулись на польские и латвийские направления, теперь там огромные пробки. Белорусские и транзитные фуры простаивают сутками, терпя убытки и срывая графики поставок. Минск называет происходящее прямым следствием действий Литвы, которая, по словам белорусских чиновников, «забыла о своих обязательствах и создала транспортный хаос на границах ЕС».

Литва закрыла границу 29 октября, сославшись на якобы «угрозу контрабанды» через метеозонды. В Минске считают этот аргумент надуманным и видят в нем политическую провокацию.

Ранее Life.ru финский политик предупредил, что если Литва решится на блокаду Калининграда, это можно будет расценивать как объявление войны России. Он отметил, что такие шаги слишком опасны для маленькой страны, ведь в итоге она может втянуть весь Евросоюз в конфликт с Москвой. Мема подчеркнул, что Европа вряд ли позволит Вильнюсу идти по пути саморазрушения.