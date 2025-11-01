Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 22:03

В пустыне в Неваде у Лас-Вегаса нашли 300 груд человеческих останков

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В пустыне Невады, неподалеку от Лас-Вегаса, нашли более 300 груд кремированных человеческих останков. Кому они принадлежат и почему оказались в пустыне, пока не установили, сообщает The Sun.

Небольшие груды с останками заметили в районе города Серчлайт. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило, что останки принадлежат людям, и начало расследование.

На территории обнаружили фрагменты кабельных стяжек и части урн, используемые для завязывания мешков с прахом. Хотя развеивание праха на частных землях в Неваде не запрещено, коммерческий выброс и массовое захоронение без уважения к усопшим нарушает федеральное законодательство и профессиональную этику.

Шокирующая находка в Петербурге: Останки людей пролежали под землёй полвека
Шокирующая находка в Петербурге: Останки людей пролежали под землёй полвека

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мексике в тайной могиле нашли 48 мешков с человеческими останками. Точно количество погибших и их личности установят после судебно-медицинской экспертизы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar