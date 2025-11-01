В пустыне в Неваде у Лас-Вегаса нашли 300 груд человеческих останков

В пустыне Невады, неподалеку от Лас-Вегаса, нашли более 300 груд кремированных человеческих останков. Кому они принадлежат и почему оказались в пустыне, пока не установили, сообщает The Sun.

Небольшие груды с останками заметили в районе города Серчлайт. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило, что останки принадлежат людям, и начало расследование.

На территории обнаружили фрагменты кабельных стяжек и части урн, используемые для завязывания мешков с прахом. Хотя развеивание праха на частных землях в Неваде не запрещено, коммерческий выброс и массовое захоронение без уважения к усопшим нарушает федеральное законодательство и профессиональную этику.

