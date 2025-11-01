72-летняя актриса Елена Проклова выйдет замуж за бывшего мужа

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга, бизнесмена Андрея Тришина, с которым актриса официально расторгла брак в 2015 году. Об этом она рассказала в интервью RTVI.

Пара на протяжении всех этих лет поддерживала общение. Как пояснила 72-летняя звезда, их предыдущий союз распался потому, что тогда они «никак не могли пожить друг для друга», постоянно отвлекаясь на различные задачи и проблемы.

«Я, наверно, покривляюсь немного, скажу, что буду думать. Но что тут думать…», — заявила актриса.

Проклова и Тришин состояли в браке с 1984 по 2015 год. У них есть общая дочь.

Также артистка была замужем за режиссёром Виталием Мелик-Карамовым и врачом Александром Дерябиным.

Ранее юная возлюбленная певца Григория Лепса опубликовала фото с музыкантом, которое «ещё никто не видел» и пошутила по поводу скорой свадьбы. Она разместила в соцсети анекдот, который высмеивает затягивание важных событий.