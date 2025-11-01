Астрофизик Лёб: Преследующий Землю «инопланетный зонд» могли построить в СССР

Астрофизик Ави Лёб высказал мнение, что седьмой квазиспутник Земли, получивший название 2025 PN7, может быть обломком советского космического аппарата. Об этом он рассказал на платформе Medium.

2025 PN7 представляет собой небесное тело, которое долгое время движется по орбите, схожей с орбитой Земли. Лёб отметил, что при открытии первого квазиспутника более 30 лет назад возникла гипотеза о его инопланетном происхождении, но она не подтвердилась.

По словам Лёба, некоторые особенности 2025 PN7 напоминают советский космический аппарат. Вместе с коллегой он проанализировал его орбиту и заметил сходство с траекторией одной из ступеней ракеты-носителя, которая вывела аппарат «Зонд-1» в космос.

Астрофизик подчеркнул, что его предположение требует проверки. Для подтверждения или опровержения версии о «Зонде-1» необходим спектроскопический анализ объекта.

2025 PN7 — самый недавно открытый квазиспутник Земли. Впервые обнаружен 2 августа 2025 года телескопом Pan-STARRS 1 в обсерватории Халеакала на Гавайях, 2025 PN7 принадлежит к группе астероидов Арджуны — околоземных объектов с орбитами, очень похожими на земную. В СМИ его окрестили «преследующим Землю инопланетным зондом».

Четырёхступенчатая ракета-носитель «Молния» вывела «Зонд-1» на орбиту Земли 2 апреля 1964 года. Аппарат нёс посадочную капсулу с инструментами для химического анализа атмосферы Венеры. 14 июля 1964 года «Зонд-1» пролетел мимо Венеры на расстоянии около 100 тысяч километров и продолжил полёт вокруг Солнца.

Кстати, 2025 PN7 — не единственный квазиспутник Земли со странной траекторией. В 2024 году в NASA сообщили о другом астероиде, который выписывает вокруг нашей планеты вытянутые эллипсы, хотя на самом деле является спутником Солнца. Его размер от 30 до 100 метров, к Земле он приближается минимум на 4,6 миллиона километров, это в 12 раз дальше Луны.