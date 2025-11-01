Россия и США
31 октября, 23:01

На подлёте к Москве сбили второй за ночь украинский дрон

Второй за ночь украинский беспилотник сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 1 ноября.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 01:55 мск.

ПВО России уничтожила 38 дронов ВСУ за три часа вечером в пятницу
ПВО России уничтожила 38 дронов ВСУ за три часа вечером в пятницу

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об уничтожении первого дрона мэр сообщал чуть более часа назад.

