На подлёте к Москве сбили второй за ночь украинский дрон

Второй за ночь украинский беспилотник сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 1 ноября.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 01:55 мск.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об уничтожении первого дрона мэр сообщал чуть более часа назад.